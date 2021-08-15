Талибы захватили ключевой город на востоке Афганистана и начали наступление на Кабул

Радикальное исламистское движение "Талибан" захватил без сопротивления Джелалабад - ключевой город на востоке Афганистана.

Об этом пишет reuters.com.

Падение Джелалабада дает повстанцам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар, - одной из главных магистралей в Афганистане, не имеющей выхода к морю.

Город взяли без столкновений, поскольку губернатор добровольно сдался талибам.

В то же время, как сообщает Общественное со ссылкой на СМИ , в воскресенье, 15 августа, боевики начали наступление на столицу страны Кабул.

Боевики ведут наступление на город во всех направлениях. Есть информация, что талибы вышли на окраину Кабула, но боевых действий не было.

Известно также, что "Талибан" взял под контроль все пограничные переходы Афганистана.

Сейчас страну можно покинуть только из аэропорта Кабула, поэтому люди массово скупают билеты, чтобы покинуть Афганистан.

Напомним, 14 августа "Талибан" захватил город Мазари-Шариф, четвертый по величине населенный пункт Афганистана.

Накануне талибы взяли под контроль город Пули-Алам, что за 50-60 километров к югу от Кабула, а за день до того - второй по величине город Афганистана Кандагар и третий - Герат.

Военная операция исламистов позволила им взять под контроль значительную часть северного, западного и южного Афганистана. Все это происходит менее, чем за три недели до того, как Соединенные Штаты Америки собираются вывести из страны свои последние войска.

В ожидании возможного падения Кабула западные государства закрывают и эвакуируют свои посольства.