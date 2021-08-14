?ГАСИ подтвердила готовность к эксплуатации первой очереди нового ядерного хранилища в Чернобыльской зоне

Украина откажется от вывоза отработанного топлива в РоSSию.

Государственная архитектурно-строительная инспекция в пятницу, 13 августа, подтвердила готовность к эксплуатации первой очереди Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации. Этим сертификатом ГАСИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации - на основании акта готовности от 12 августа 2021 года", - сообщила компания.

Напомним, 11 августа Кабмин утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом, рассчитанную до 2025 года.

Она предусматривает отказ от вывоза отработанного топлива в РоSSию и хранение его в собственном хранилище.

Несмотря на роSSийскую агрессию, которая длится с 2014 года, Украина все это время вывозила на хранение в РоSSию отработанное ядерное топливо с трех АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Ядерные отходы Запорожской АЭС с 2001 года хранятся в пристанционном хранилище "сухого" типа.

Отныне отработанное ядерное топливо РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС будут вывозить на долгосрочное хранение в ЦХОЯТ.

Хранилище будут строить в пятнадцать этапов до 2040 года - параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с отработанным топливом.