В Киеве после акции националистов на Банковой избили журналиста

Фото: bykvu.com

Журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного избили в субботу после акции националистов на Банковой.

Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удаления сделанных им фотографий, пишет издание.

По данному факту открыто уголовное производство.

"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - сообщила пресс-служба полиции Киева .

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

На Кужельного напали уже второй раз за последний месяц.

21 июля его избили под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, который переехал из Беларуси в Украину из-за преследований со стороны режима Александра Лукашенко и которому грозила депортация. Кужельный рассказал, что его ударили по лицу, плюнули в него, толкали и угрожали, требовали оставить суд.