Монастырский: нападение на полицию на Банковой не останется безнаказанным

Представителям "Нацкорпуса" грозит уголовная ответственность.

Монастырский: нападение на полицию на Банковой не останется безнаказанным
Фото: Макс Требухов

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал привлечь к уголовной ответственности представителей "Национального корпуса", которые устроили драку на Банковой улице и нанесли травмы работникам полиции.

Об этом министр написал в фейсбуке.

Монастырский рассказал, что столкновения начались после того, как митингующие отказались проходить проверку на наличие опасных предметов, таких как оружие, взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества и тому подобное. Националисты не стали выполнять требования полиции и начали прорывать кордоны правоохранителей.

Во время драки травмы и ожоги получили восемь милиционеров.

"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными! " - заявил Монастырский.

Он подчеркнул, что митингующих без проблем пропустили бы на площадь перед Офисом президента, если бы они прошли поверхностную проверку.

Напомним, в субботу, 14 августа, "Национальный корпус" собирался устроить акцию протеста у Офиса президента в знак протеста против задержания нескольких представителей партии за рэкет. "Нацкорпус" расценивает это дело как репрессии против патриотов.

На Банковую пришли несколько сотен человек, которых полиция отказалась пропустить на площадь к Офису президента без осмотра. В ответ националисты начали бросаться камнями, палками, дымовыми шашками. Был применен слезоточивый газ.

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