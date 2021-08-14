Штат Представительства президента Украины в Крыму увеличили

Представительство президента Украины в АРК временно разместят в Киеве.

Штат Представительства президента Украины в Крыму увеличили
Фото: Пресслужба СБУ

Предельную численность сотрудников Представительства президента Украины в Крыму увеличили с 35 до 45.

Это предусмотрено изменениями в Указ от 17 октября 2019 г. №758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", которые внес президент Владимир Зеленский.

Также признано целесообразным временное размещение Представительства президента Украины в АРК в Киеве, а одного из заместителей Постоянного Представителя Президента в АРК и отдельных сотрудников представительства - в Херсоне.

Также представительство президента в АРК будет предоставлять экспертную, консультационную, информационную и иную поддержку по реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.

Напомним, общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 42.

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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