Штат Представительства президента Украины в Крыму увеличили
Представительство президента Украины в АРК временно разместят в Киеве.
Предельную численность сотрудников Представительства президента Украины в Крыму увеличили с 35 до 45.
Это предусмотрено изменениями в Указ от 17 октября 2019 г. №758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", которые внес президент Владимир Зеленский.
Также признано целесообразным временное размещение Представительства президента Украины в АРК в Киеве, а одного из заместителей Постоянного Представителя Президента в АРК и отдельных сотрудников представительства - в Херсоне.
Также представительство президента в АРК будет предоставлять экспертную, консультационную, информационную и иную поддержку по реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.
Напомним, общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 42.
Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.