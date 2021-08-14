Возбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протеста

Информации о задержанных нет.

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям во время акции протеста в центре Киева , организованной столичным центром партии "Национальный корпус".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальную полицию.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.

На данный момент информации о задержанных нет.

Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве под Офисом президента на улице Банковой состоялся протест представителей столичной организации партии "Национальный корпус" "Остановим капитуляцию!". Более 500 человек требовали остановить преследование участников движения.

Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что участники акции протеста не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. Они, в частности, использовали слезоточивый газ и зажигали дымы.

В результате столкновения пострадал митингующий, 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы.