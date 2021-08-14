Нацкорпус пошел к Зеленскому на Грушевского

В результате столкновений между митингующими и полицией пострадал мужчина.

Фото: Макс Требухов

В Киеве под Офисом президента на улице Банковой начался протест представителей столичной организации партии "Национальный корпус" "Остановим капитуляцию!".

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Участие в акции принимают около 500 человек. Некоторые протестующие принесли автомобильные шины.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На месте работают правоохранители и чрезвычайники.

В Телеграм-канале НК отметили, что "власть всячески мешает проведению акции".

"Так, во всех регионах автобусы с участниками сегодняшнего протеста останавливали спецназовцы - переписывали номерные знаки транспорта, фотографировали паспорта, переписывали номера телефонов. Работали даже кинологи - искали взрывчатку. Конечно, ничего не нашли и после часов проверки автобусы пропустили. Поэтому в столице сегодня будет жарко", - говорится в сообщении.

Участники акции начали выступления.

Обновление 14:33. В Нацкорпусе сообщили, что полиция начала провокации против митингующих.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Правоохранители распыляют слезоточивый газ и зажигают дымы. Происходит толкотня!", - говорится в сообщении.

Также известно, что полиция заявила о пострадавших.

Обновление 14:53. Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что участники акций протеста не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.

В Нацкорпусе одновременно сообщили, что от противоправных действий правоохранителей пострадал один из участников акции протеста.

Фото: t.me/nationalcorps

Обновление 15:06. Митингующие идут к президенту Владимиру Зеленскому домой на улицу Грушевского.

"Режим клоунов сознательно идет на обострение. Зеленский выставляет своих силовиков, а сам скрывается за их спинами. Не скроется. Мы идем", - написал Нацкорпус.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 5 августа СБУ сообщила о разоблачении преступной группировки, которая облагала "данью" предпринимателей на Харьковщине. В ее состав входили действующие правоохранители и, как было отмечено, "мужчины с опытом ведения боевых действий".

6 августа СБУ заявила о публикации доказательств причастности членов Нацкорпуса к рэкету, 8 лицам было объявлено о подозрениях.

7 августа Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения трем членам Нацкорпуса, задержанным СБУ в деле о рэкете. Всем им присуждено содержание под стражей сроком на 60 суток без права залога.