Порошенко призвал нарастить темпы вакцинации

Заболеваемость коронавирусом снова растет.

Порошенко призвал нарастить темпы вакцинации
Фото: qha.com.ua

Заболеваемость коронавирусом снова растет, надо существенно нарастить темпы вакцинации. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко журналистам в Ужгороде.

«Новая волна неотвратима. Более того, она уже началась. Количество новых больных, заболевших коронавирусом, уже более 1200 человек. Если брать статистику Национальной академии наук, Украина уже заплатила очень большую цену - 150 тысяч человек умерли от коронавируса», - отметил Петр Порошенко.

«Еще в марте прошлого года я подал предложения в Верховную Раду для того, чтобы сформировать Коронавирусный фонд. Но средства забрали из культуры, ликвидировав программы Украинского культурного фонда, театра, искусства, образования - остановив программу Новой украинской школы. Средства забрали из децентрализации, забрали у общин. И куда же они передали? Создали они новые койки? Или они построили кислород? Или они сделали предоплату, чтобы уже во второй половине 2020 года иметь вакцину? Нет. Они их разворовывали через вдвое завышенные суммы, которые они тратят на «большое крадивництво». Потому стоимость дорог при Зеленском выросла почти вдвое по сравнению со стоимостью дорог, которые начали при Порошенко», - возмутился пятый президент.

По его мнению, учитывая распространение штамма «дельта», надо резко нарастить темпы вакцинации.

«Надо срочно вакцинировать людей. Надо закупить уже сейчас современные лекарства, которые за эти 7-8 месяцев мировая фармакология разработала. Вакцинированные люди, даже если они и заболевают, гораздо легче переносят болезнь. И я призываю с этим не шутить. Закупить качественные вакцины. Сотрудничать с мировым сообществом, обеспечить необходимые шаги для защиты людей и спасти жизни», - резюмировал экс-президент.

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