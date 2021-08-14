"Замминистра информации" "ДНР" будут судить за распространение фейков об Украине

Обвиняемый в специально созданном телеграм-канале пропагандировал коммунистический тоталитарный режим.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, так называемого "заместителя министра информации" “ДНР” по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

А также - за участие в деятельности террористической организации, а также - за распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины).

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитацию деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также досудебным расследованием установлено, что он в подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы роSSийских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными Силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном телеграм-канале пропагандировал коммунистический тоталитарный режим, распространяя при этом запрещенную символику.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, СБУ задержала двух экс-боевиков "Л/ДНР", которые обстреливали позиции украинских войск.

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