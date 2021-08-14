Госэкоинспекция внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных ресурсов
Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине.
Вскоре Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов.
Об этом глава инспекции Андрей Малеваный сообщил в соцсети Facebook.
По его словам, также проверят крупнейших загрязнителей водных ресурсов.
"Ожидаем, что правоохранительные органы - прокуратура, СБУ, полиция - будут оперативно реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске", - отметил Малеваный.
Это позволит оперативно обеспечить начало расследование дела и его доведение до конца, добавил чиновник.
Напомним, Государственная экологическая инспекция должна официально получить статус правоохранительного органа.