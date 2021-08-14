Госэкоинспекция внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных ресурсов

Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине.

Госэкоинспекция внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных ресурсов
Сміттєві затори на річках Закарпаття
Фото: Віктор Бучинський

Вскоре Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов.

Об этом глава инспекции Андрей Малеваный сообщил в соцсети Facebook.

По его словам, также проверят крупнейших загрязнителей водных ресурсов.

"Ожидаем, что правоохранительные органы - прокуратура, СБУ, полиция - будут оперативно реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске", - отметил Малеваный.

Это позволит оперативно обеспечить начало расследование дела и его доведение до конца, добавил чиновник.

Напомним, Государственная экологическая инспекция должна официально получить статус правоохранительного органа.

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