Моряки провели на Днепре тренировки к параду на День Независимости

К тренировкам были привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров.

Фото: armyinform.com.ua

На реке Днепр состоялись совместные тренировки сил сектора безопасности и обороны государства, которые примут участие в параде по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.

Об этом пишет armyinform.com.ua.

Участники мероприятия провели тренировочное прохождение малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: armyinform.com.ua

"Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", - рассказал представитель Командования Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 1 ранга Александр Павловский.

Фото: armyinform.com.ua

Также была отработана высадка групп специального назначения и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

После этого состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Предполагается, что к мероприятию также будет привлекаться морская авиация ВМС, авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

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