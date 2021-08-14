В Литве военным в приграничных районах расширили полномочия

Военные смогут отдавать гражданским лицам приказы, обязательные для исполнения.

В Литве военным в приграничных районах расширили полномочия
Табір мігрантів на Руднінкайському полігоні
Фото: ЕРА/UPG

В Литве военные получили дополнительные полномочия в приграничных районах на время действия чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на СМИ.

Соответствующий приказ Президент Литвы Гитанас Науседа подписал в пятницу, 13 августа.

"Учитывая текущую ситуацию и то, что в этом году количество нелегальных пересечений границы иностранными гражданами возросло в десятки раз, президент решил предоставить дополнительные полномочия военнослужащим", - сообщили у Науседы.

Перед этим с таким запросом обратилось правительство Литвы.

Военные, привлеченные к патрулированию границы с Беларусью, смогут отдавать гражданским лицам приказы, обязательные для исполнения, и задерживать тех, кто отказывается это делать.

Также им разрешили останавливать и проводить досмотр транспортных средств, людей и багажа и при необходимости применять спецсредства.

За последние сутки на литовско-белорусской границе пограничники завернули 30 человек и двух задержали. Также задержали трех мигрантов, которые ранее бежали из лагеря на Руднинкайском полигоне.

Напомним, в Литве объявили режим экстренной ситуации из-за наплыва мигрантов еще в начале июля. Там начали разворачивать колючую проволоку в местах, где часто переходят границу, и планируют отгородиться от Беларуси четырехметровым забором.

12 августа Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки для защиты границы.

13 августа МВД Литвы заявило о стабилизации на границе с Беларусью.

За неделю в Литву было разрешено въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Некоторые из них - это "одни и те же люди".

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