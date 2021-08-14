В Литве военным в приграничных районах расширили полномочия
Военные смогут отдавать гражданским лицам приказы, обязательные для исполнения.
В Литве военные получили дополнительные полномочия в приграничных районах на время действия чрезвычайной ситуации.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на СМИ.
Соответствующий приказ Президент Литвы Гитанас Науседа подписал в пятницу, 13 августа.
"Учитывая текущую ситуацию и то, что в этом году количество нелегальных пересечений границы иностранными гражданами возросло в десятки раз, президент решил предоставить дополнительные полномочия военнослужащим", - сообщили у Науседы.
Перед этим с таким запросом обратилось правительство Литвы.
Военные, привлеченные к патрулированию границы с Беларусью, смогут отдавать гражданским лицам приказы, обязательные для исполнения, и задерживать тех, кто отказывается это делать.
Также им разрешили останавливать и проводить досмотр транспортных средств, людей и багажа и при необходимости применять спецсредства.
За последние сутки на литовско-белорусской границе пограничники завернули 30 человек и двух задержали. Также задержали трех мигрантов, которые ранее бежали из лагеря на Руднинкайском полигоне.
Напомним, в Литве объявили режим экстренной ситуации из-за наплыва мигрантов еще в начале июля. Там начали разворачивать колючую проволоку в местах, где часто переходят границу, и планируют отгородиться от Беларуси четырехметровым забором.
12 августа Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки для защиты границы.
13 августа МВД Литвы заявило о стабилизации на границе с Беларусью.
За неделю в Литву было разрешено въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Некоторые из них - это "одни и те же люди".