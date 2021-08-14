Вселенский патриарх и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии в Киеве

В воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Ее возглавят два Предстоятеля - Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Начало богослужения в 9:00.

"Приглашаем духовенство и верующих к общей молитве. Просим учитывать меры безопасности, которые будут приниматься", - говорится в сообщении.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Напомним, Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.