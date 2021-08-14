Оккупанты стреляли около Невельского и Пивденного

По состоянию на утро субботы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение пятницы, 13 августа, в районе боевых действий на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Пивденного роSSийские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на утро субботы, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, роSSийский наемник на Донбассе, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял из огнестрельного оружия семь человек, среди которых трое - местные жители.