Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины".

Текст документа размещен на сайте главы державы.

В частности, правительству Украины поручено создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины с участием представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Кроме того, планируется принять закон "Об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (регистрационный номер 5723).

МИД, Минфину совместно с Киевской городской госадминистрации с участием акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал" поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения подписания договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации».

Напомним, 11 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.