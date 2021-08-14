Избраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасности

В заключительный этап конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) прошли глава Государственной фискальной службы (ДФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчу.

Об этом заявил глава конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу после заслушивания предварительно отобранных 12-ти кандидатов.

"Все три кандидата для меня были самыми сильными", - сказал Милованов во время заседания Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы БЭБ.

По его словам, все трое кандидатов набрали высший балл - семь баллов по итогам собеседования.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября 2020 года член Совета НБУ, причем занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-20014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховного Совета 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Атилла Ковчу с июля 2020-го занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.