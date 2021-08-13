Два бойца ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

РоSSийские вооруженные формирования осуществили обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

"В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага", - сказано в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск .