На Донбассе русский наемник навеселе расстрелял трех боевиков и четырех гражданских, - ГУР МО

РоSSийский наемник открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату.

На Донбассе русский наемник навеселе расстрелял трех боевиков и четырех гражданских, - ГУР МО
Фото: politeka.net

РоSSийский наемник на Донбассе, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял из огнестрельного оружия семь человек, среди которых трое - местные жители.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас Цуприка разыскивают. Это подтверждают аудиозаписи переговоров наемников.

Напомним, по данным разведки Минобороны, командование Вооруженных сил РоSSии наращивает боевые способности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК оперативной группировки роSSийских оккупационных войск.

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