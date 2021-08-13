Украина отправит миротворцев в Боснию и Герцеговину

Украинские военные примут участие в миротворческой миссии на территории Боснии и Герцеговины, где присоединятся к операции сил ЕС под названием «Алтея». Это будет первая миссия Украины под эгидой Европейского Союза.

Соответствующее решение было принятое 30 июля во время выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает АрміяInform.

Сейчас проект Указа "О направлении национального персонала для участия в операции ЕС «Алтея" ожидает подписи президента Украины. Украинские военные отправятся в Сараево сразу после подписания документа. Ротация военнослужащих будет происходить раз в год.

Как уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил, участие в миротворческой операции от Украины примут двое военнослужащих. Они будут проходить службу на должностях штаба операции "Алтея" в городе Сараево. В основном их работа будет заключаться в обеспечении прямой связи между всеми штабами и органами управления, действующими в районе проведения операции, осуществлении контроля за состоянием проведения операции, обеспечении сбора полной информации о текущей оперативной обстановке в районе проведения операции и планировании будущих мероприятий, в частности учений, встреч, визитов и тому подобное.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины продолжается работа по отбору и утверждению кандидатов для последующего направления в операции в Боснии и Герцеговине, а также проходит их теоретическая и практическая подготовка.

"Участие военнослужащих Вооруженных Сил Украины в операции ЕС «Алтея» будет способствовать повышению международного авторитета нашего государства как полноправного партнера в соответствующей сфере, а также дальнейшему укреплению партнерства ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.