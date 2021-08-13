Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарной помощи

Три грузовика последовали через КПВВ "Новотроицкое".

?Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарной помощи
Фото: minre.gov.ua

Сегодня, 13 августа 2021 года, на оккупированные Россией части Донецкой и Луганской областей тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн через КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

"Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства №51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти", - говорится в письме МККК в Минреинтеграции.

Фото: minre.gov.ua

Напомним, в апреле в ОРДЛО доставили 18 тонн гуманитарного груза для помощи при COVID-19.

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