Зеленский: Полиция будет жестко реагировать на случаи расизма и пресекать их

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с депутатом от партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком, которого неизвестные пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева .

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы!" - написал президент в своем Twitter .

Зеленский также отметил, что полиция будет жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

Напомним, сегодня в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать Беленюка на конфликт, выкрикивая в его адрес расистские оскорбления.

В партии "Слуга народа" выступили с заявлением и отметили, что расизму в Украине не место. А полиция сейчас проводит проверку, после чего инциденту будет дана правовая квалификация.