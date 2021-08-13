Зеленский: Полиция будет жестко реагировать на случаи расизма и пресекать их
Президент отреагировал на инцидент с депутатом Беленюком.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с депутатом от партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком, которого неизвестные пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева.
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы!" - написал президент в своем Twitter.
Зеленский также отметил, что полиция будет жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.
Напомним, сегодня в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать Беленюка на конфликт, выкрикивая в его адрес расистские оскорбления.
В партии "Слуга народа" выступили с заявлением и отметили, что расизму в Украине не место. А полиция сейчас проводит проверку, после чего инциденту будет дана правовая квалификация.