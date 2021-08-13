ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд гривень

С начала 2021 года сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и передали в управление государства имущества на более чем 1 млрд 734 млн гривень, установлен ущерб, нанесенный бюджету государства, более чем на 880 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Но то, что результаты деятельности ГБР по всем направлениям в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, не повод успокаиваться и снижать обороты противодействия преступности", - подчеркнул и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Он отметил, что это касается и противодействия коррупции в таможенных органах. Так за полгода было начато 153 уголовных производства и сообщено о подозрении 86 лицам.

"Вместе с тем проблема не потеряла своей актуальности. Несмотря на принятые СНБО решения относительно конкретных организаторов контрабандных схем в государственных масштабах, на Волыни, Закарпатье, Одесской области, Харьковщине, Львовщине и Буковине продолжают действовать организованные каналы поставки в Украину подакцизных товаров и товаров широкого потребления. Такая ситуация не только подрывает экономическую состоятельность государства, но и приводит к репутационным потерям Украины на международной арене", - подчеркнул Сухачев.

Он добавил, что роль ГБР в противодействии подобным негативным явлениям должна значительно усилиться.

Не менее важным направлением, которое необходимо активизировать, является противодействие злоупотреблениям в сфере экологии и охраны природных богатств. В частности, - незаконной вырубке леса, хищениям недр, незаконному вылову рыбы, противоправной добыче песка и совершению других преступлений с молчаливого согласия контролирующих органов.

"Несмотря на принятые меры и десятки уголовных дел, в регионах продолжаются незаконные масштабные вырубки лесов. С начала года ГБР уже начато 97 уголовных производств и сообщено о подозрении 77 лицам. В суд направлено 35 обвинительных актов в отношении 92 человек", - отметил Сухачев.

Напомним, ранее ГБР призвало граждан сообщать о вероятной коррупции должностных лиц.