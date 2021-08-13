ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд гривень

Было начато 153 уголовных производства и сообщено о подозрении 86 лицам.

ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд гривень
Фото: dbr.gov.ua

С начала 2021 года сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и передали в управление государства имущества на более чем 1 млрд 734 млн гривень, установлен ущерб, нанесенный бюджету государства, более чем на 880 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Но то, что результаты деятельности ГБР по всем направлениям в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, не повод успокаиваться и снижать обороты противодействия преступности", - подчеркнул и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Он отметил, что это касается и противодействия коррупции в таможенных органах. Так за полгода было начато 153 уголовных производства и сообщено о подозрении 86 лицам.

"Вместе с тем проблема не потеряла своей актуальности. Несмотря на принятые СНБО решения относительно конкретных организаторов контрабандных схем в государственных масштабах, на Волыни, Закарпатье, Одесской области, Харьковщине, Львовщине и Буковине продолжают действовать организованные каналы поставки в Украину подакцизных товаров и товаров широкого потребления. Такая ситуация не только подрывает экономическую состоятельность государства, но и приводит к репутационным потерям Украины на международной арене", - подчеркнул Сухачев.

Он добавил, что роль ГБР в противодействии подобным негативным явлениям должна значительно усилиться.

Не менее важным направлением, которое необходимо активизировать, является противодействие злоупотреблениям в сфере экологии и охраны природных богатств. В частности, - незаконной вырубке леса, хищениям недр, незаконному вылову рыбы, противоправной добыче песка и совершению других преступлений с молчаливого согласия контролирующих органов.

"Несмотря на принятые меры и десятки уголовных дел, в регионах продолжаются незаконные масштабные вырубки лесов. С начала года ГБР уже начато 97 уголовных производств и сообщено о подозрении 77 лицам. В суд направлено 35 обвинительных актов в отношении 92 человек", - отметил Сухачев.

Напомним, ранее ГБР призвало граждан сообщать о вероятной коррупции должностных лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Блок рекламы


Похожие новости
Киркорову запретили въезд в Украину на три годаКиркорову запретили въезд в Украину на три года
Беларусь отказалась принять первого с 2008 года посла СШАБеларусь отказалась принять первого с 2008 года посла США
В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикамВ Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам
НАБУ изобличила должностных лиц Николаевского горсовета в похищении 26,8 млн гривеньНАБУ изобличила должностных лиц Николаевского горсовета в похищении 26,8 млн гривень
Военного ВСУ приговорили к 6 годам лишения свободы за работу с террористами "ДНР"Военного ВСУ приговорили к 6 годам лишения свободы за работу с террористами "ДНР"
Великобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестовВеликобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестов
Жителя Черниговской области приговорили к 3 годам тюрьмы за сепаратистские сообщения в "Одноклассниках"Жителя Черниговской области приговорили к 3 годам тюрьмы за сепаратистские сообщения в "Одноклассниках"
В Черном море началась активная фаза противоминных учений "Дайв-2021"В Черном море началась активная фаза противоминных учений "Дайв-2021"
Литва намерена за два года построить стену на границе с БеларусьюЛитва намерена за два года построить стену на границе с Беларусью
Кабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУКабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУ
Последние новости
Подгружаем последние новости