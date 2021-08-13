Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 20 августа

О времени и месте будет сообщено дополнительно.

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 20 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание состоится в Киеве.

"Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 11 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности. Контроль за выполнением решения возложен на Данилова.

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