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2021-08-13
Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 20 августа
О времени и месте будет сообщено дополнительно.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Заседание состоится в Киеве.
"Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.
Напомним, 11 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности. Контроль за выполнением решения возложен на Данилова.