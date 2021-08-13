РоSSийские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов

РоSSийские наемники обстреляли Невельское с автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих нет. На обстрел украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, пиротехнические расчеты ДСНС разминировали в Донбассе более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным разведки Минобороны, командование Вооруженных сил РоSSии наращивает боевые возможности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК оперативной группировки роSSийских оккупационных войск.