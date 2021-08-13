РоSSийские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов

РоSSийские наемники обстреляли Невельское с автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

РоSSийские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих нет. На обстрел украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, пиротехнические расчеты ДСНС разминировали в Донбассе более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным разведки Минобороны, командование Вооруженных сил РоSSии наращивает боевые возможности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК оперативной группировки роSSийских оккупационных войск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на ДонбассеРоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе
РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты обстреляли хлебное поле вокруг прифронтового поселка Нью-ЙоркОккупанты обстреляли хлебное поле вокруг прифронтового поселка Нью-Йорк
РоSSийские оккупанты открывали огонь возле ЮжногоРоSSийские оккупанты открывали огонь возле Южного
РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские силовики сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму
Оккупанты стреляли сегодня из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметовОккупанты стреляли сегодня из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Оккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи ГалициновкиОккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Галициновки
РоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости