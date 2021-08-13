ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки
"Необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны".
Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.
Об этом заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб, передает "Интерфакс-Украина".
"В целом ВОЗ не одобряет любую принудительную вакцинацию, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она на пресс-конференции.
По словам Хаиб, вакцины - это "одно из средств, которые есть в наличии".
Ранее эксперты ВОЗ неоднократно говорили о том, что только вакцинации недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость сочетать прививки санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.
Напомним, в апреле ВОЗ отмечала, что темпы вакцинации в странах Европы остаются неприемлемо медленными. Организация также выступила против "паспортов вакцинации".