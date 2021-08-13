ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки

"Необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны".

ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.

Об этом заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом ВОЗ не одобряет любую принудительную вакцинацию, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Хаиб, вакцины - это "одно из средств, которые есть в наличии".

Ранее эксперты ВОЗ неоднократно говорили о том, что только вакцинации недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость сочетать прививки санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.

Напомним, в апреле ВОЗ отмечала, что темпы вакцинации в странах Европы остаются неприемлемо медленными. Организация также выступила против "паспортов вакцинации".

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