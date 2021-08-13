Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Страна имеет много вакцин, и они могут испортиться.

Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca
Фото: rmf24.pl

Польша решила продать Украине 1,2 млн доз протиковидной вакцины AstraZeneca. Первую партию из 650 тыс. доз отправят уже в августе, сказал вице-министр здоровья Польши Вальдемар Краска в эфире RMF FM.

"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Итак, мы хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе", - цитирует заместителя министра издание "Польское радио".

По словам Краски, речь идет не о безвозмездной передаче, а именно о продаже вакцины.

В общем Польша имеет 8,6 миллиона вакцин, и препараты с коротким сроком годности будут переданы Украине. Вице-министр добавил, что решение о перепродаже вакцин будут приниматься с мыслью о том, чтобы препараты не портились.

Напомним, в июле стало известно, что правительство Польши рассматривает возможность продажи до 4 млн доз вакцины от коронавирусной болезни, которые хранятся на складах Агентства стратегических резервов и имеют наименьший срок годности.

Польша будет продавать дозы по себестоимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
РоSSийские силовики сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк поможет Украине создать климатический фондВсемирный банк поможет Украине создать климатический фонд
В Украине изменили правила въезда для паломниковВ Украине изменили правила въезда для паломников
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с БеларусьюПольша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью
С сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в УкраинеС сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - РадуцкийВспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий
Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в УкраинеХортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине
Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на прививки третьей дозой COVID-вакциныГлава ВОЗ призвал ввести мораторий на прививки третьей дозой COVID-вакцины
Польша дала гуманитарную визу мужу Кристины ТимановскойПольша дала гуманитарную визу мужу Кристины Тимановской
Последние новости
Подгружаем последние новости