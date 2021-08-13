Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Страна имеет много вакцин, и они могут испортиться.

Польша решила продать Украине 1,2 млн доз протиковидной вакцины AstraZeneca. Первую партию из 650 тыс. доз отправят уже в августе, сказал вице-министр здоровья Польши Вальдемар Краска в эфире RMF FM.

"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше , который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Итак, мы хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе", - цитирует заместителя министра издание "Польское радио".

По словам Краски, речь идет не о безвозмездной передаче, а именно о продаже вакцины.

В общем Польша имеет 8,6 миллиона вакцин, и препараты с коротким сроком годности будут переданы Украине. Вице-министр добавил, что решение о перепродаже вакцин будут приниматься с мыслью о том, чтобы препараты не портились.

Напомним, в июле стало известно, что правительство Польши рассматривает возможность продажи до 4 млн доз вакцины от коронавирусной болезни, которые хранятся на складах Агентства стратегических резервов и имеют наименьший срок годности.

Польша будет продавать дозы по себестоимости.