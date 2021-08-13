Нардепа Беленюка расисты пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева

До драки дело не дошло.

Нардепа Беленюка расисты пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева
Фото: Lb.ua

Народного депутата от партии "Слуга народа", олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка неизвестные пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

По словам нардепа, мужчины выкрикивали расистские оскорбления.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа:«черная обезьяна знает что-то о патриотизме?!» и «вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... 1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.

Напомним, Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале он одолел трехкратного призера чемпионатов мира венгра Виктора Лоринца.

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