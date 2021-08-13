ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

До 12 августа они должны были собрать 3 млн подписей украинцев в поддержку проведения референдума и передать подписные листы Комиссии.

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума
Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия приостановила инициативы проведения всеукраинского референдума.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Как сообщалось, 14 мая ЦИК зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были созданные на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.

Отмечалось, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

  • Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?

  • Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?

  • Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?

  • Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

  • Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

В ЦИК объяснили, что инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн подписей украинцев в поддержку проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии. Однако, ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы.

"Также прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдум", - отметили в комиссии.

Напомним, в июне ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ".

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