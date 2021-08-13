Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

Всемирный банк согласился помочь Украине в создании климатического фонда, который будет аккумулировать экологические налоги и финансировать за их счет природоохранные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по итогам переговоров министра Романа Абрамовского с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи и другими представителями учреждения.

"Всемирный банк - надежный партнер Минсреды в ряде проектов, и мы надеемся на успешное их продолжение и расширение, особенно в создании эффективного климатического фонда. Это новая финансовая организация, которая будет софинансировать через прозрачные процедуры программы по декарбонизации и модернизации. Для нас сверхважно получить такого надежного партнера в развитии климатических финансов, аккумулирующего опыт мировых стран по созданию и оптимальных алгоритмов работы таких фондов ", - сказал министр.

Напомним, что в конце июля Кабинет министров одобрил цели климатической политики Украины до 2030 года. Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (НВВ2) предусматривает сокращение выбросов парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.