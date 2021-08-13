Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

Новое учреждение будет финансировать программы по декарбонизации.

Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд
Фото: Укринформ

Всемирный банк согласился помочь Украине в создании климатического фонда, который будет аккумулировать экологические налоги и финансировать за их счет природоохранные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по итогам переговоров министра Романа Абрамовского с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи и другими представителями учреждения.

"Всемирный банк - надежный партнер Минсреды в ряде проектов, и мы надеемся на успешное их продолжение и расширение, особенно в создании эффективного климатического фонда. Это новая финансовая организация, которая будет софинансировать через прозрачные процедуры программы по декарбонизации и модернизации. Для нас сверхважно получить такого надежного партнера в развитии климатических финансов, аккумулирующего опыт мировых стран по созданию и оптимальных алгоритмов работы таких фондов ", - сказал министр.

Напомним, что в конце июля Кабинет министров одобрил цели климатической политики Украины до 2030 года. Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (НВВ2) предусматривает сокращение выбросов парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
РоSSийские силовики сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине изменили правила въезда для паломниковВ Украине изменили правила въезда для паломников
Галущенко: цель "Северного потока - 2" - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной ЕвропеГалущенко: цель "Северного потока - 2" - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Ткаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фондаТкаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фонда
С сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в УкраинеС сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине
Сытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанкаСытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанка
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - РадуцкийВспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий
Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в УкраинеХортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине
Молдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИМолдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости