В зоне отчуждения возобновят кафе "Припять" и создадут музей

В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает LIGA.net.

Первые объекты в очереди на реновацию - это кафе "Припять", автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В 2021 году начнется разработка ремонтных проектов, а ремонтные работы запланированы на следующий год.

Кафе «Припять» стало известным благодаря витражам, которых, в частности, и коснется реновация. А на крыше 16-этажного здания оборудуют смотровую площадку. В этом доме находится квартира лейтенанта Владимира Правика. Он руководил первой пожарной бригадой, прибывшей на Чернобыльскую атомную электростанцию после аварии. Именно в его квартире обустроят музей. Также планируется подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы попадают в зону отчуждения.

В этом году на реновацию объектов в Припяти выделили 30 млн грн.

В следующем году начнут рассматривать реновационные проекты и для других известных объектов, среди которых радиолокационная станция "Дуга", бассейн Лазурный, гостиница «Полесье». Также могут начать работы на кинотеатре "Прометей", дворце культуры «Энергетик» и на речном вокзале. По словам советника главы Минсреды и руководителя проекта Лалы Тарапакинои, некоторые проекты будут реализовывать благодаря средствам инвесторов.