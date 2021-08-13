Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Талибы продолжают захватывать город за городом.
Фото: facebook/NATO
Сегодня, 13 августа, послы стран НАТО соберутся на встречу для обсуждения ситуации в Афганистане.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась. По состоянию на середину августа, талибы взяли под контроль не менее 12 административных центров, в том числе второй по величине город Кандагар и третий - Герат.
Войска исламистов также контролируют город Газни, расположенный всего в 130 км от Кабула.
Напомним, Соединенные Штаты Америки после 20-летней войны в Афганистане решили вывести свои войска, развязав руки Талибану. Войска исламистов захватывают город за городом и контролируют уже две трети страны.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Афганистан превращается в недееспособное государство, которому грозит гражданская война и процветание вооруженных группировок вроде Аль-Каиды.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл жестко раскритиковал политику президента Джо Байдена по Афганистану. Он назвал эвакуацию из страны "повторением унизительного падения Сайгона".