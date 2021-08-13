В Украине изменили правила въезда для паломников

Полностью вакцинированным иностранцам самоизоляция не нужна.

В Украине изменили правила въезда для паломников
Фото: Lb.ua

В Украине изменили правила въезда для иностранных граждан, приезжающих для совершения паломничества.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел, иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, должны иметь полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на протяжении срока пребывания в Украине.

Также необходимо иметь один из следующих документов:

  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного в соответствии с Международными медико-санитарными правилами либо в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19;
  • иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19, выданный уполномоченными органами иностранных государств, с которыми Украина заключила международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов.

"В случае отсутствия вышеуказанных документов и в случае невозможности установления или отказа от установки мобильного приложения "Дома" лицом, которое подлежит самоизоляции, такому лицу будет отказано в пересечении государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

При условии получения полного курса вакцинации от COVID-19, иностранец не подлежит самоизоляции после пересечения границы.

Напомним, связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда изменились в Украине с 5 августа. Они введены с целью противодействия возможной волне заболеваемости штаммом коронавируса дельта.

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