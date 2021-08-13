Генпрокуратура Молдовы передала в суд первое дело о похищении Чауса

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) Молдавии завершила уголовное расследование и направила в суд обвинительный акт против гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

По данным следствия, подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе.

"Он работал в Украине охранником у местного жителя, когда в феврале его завербовала группа людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что по возвращении в Молдову человек собрал дополнительную информацию о доме, образе жизни и ежедневные маршруты членов семьи Чауса. В день похищения Чауса он арендовал три транспортных средства, которые предоставил для вывоза бывшего судьи.

"Обвиняемый содержался под стражей с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS, и теперь, с уменьшением ранее вероятных рисков, он находится под домашним арестом", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, по этому уголовному делу прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.

В Украине Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений Чаус сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог убежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовали на 15 суток и держали под домашним арестом. В конце концов он жил там до весны 2021-го, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом. Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имели непосредственное отношение сотрудники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения Чауса.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросило выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционному делу, заниматься им должно именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного – в Службу безопасности или Антикоррупционное бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквально погоню за автомобилем СБУ , в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько суток, пока его не задержали в Феофании.

Дело Чауса слушается в закрытом режиме. 4 августа ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей.

На суде Николай Чаус заявил, что его похитили с целью убийства, но он убежал.