Меркель перед визитом в Украину заедет к фюреру РФ

Канцлер будет в Москве в пятницу, в Киеве - в воскресенье.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину заедет в Москву, где встретится с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

Напомним, что 22 августа Меркель приедет в Украину, но еще не известно, останется ли она на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, и празднование Дня Независимости 24 августа.