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2021-08-13
Меркель перед визитом в Украину заедет к фюреру РФ
Канцлер будет в Москве в пятницу, в Киеве - в воскресенье.
Фото: kremlin.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину заедет в Москву, где встретится с президентом РоSSии Владимиром Путиным.
Об этом сообщил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, пишет Reuters.
Напомним, что 22 августа Меркель приедет в Украину, но еще не известно, останется ли она на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, и празднование Дня Независимости 24 августа.
Меркель в последний раз была в Москве в январе 2020 года, а в Киеве - в ноябре 2018 года.