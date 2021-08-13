Меркель перед визитом в Украину заедет к фюреру РФ

Канцлер будет в Москве в пятницу, в Киеве - в воскресенье.

Меркель перед визитом в Украину заедет к Путину
Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину заедет в Москву, где встретится с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

Напомним, что 22 августа Меркель приедет в Украину, но еще не известно, останется ли она на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, и празднование Дня Независимости 24 августа.

Меркель в последний раз была в Москве в январе 2020 года, а в Киеве - в ноябре 2018 года.

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