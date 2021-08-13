Оригинал Конституции и гетманскую булаву Пилипа Орлика разместили в экспозиции в Софии Киевской

Конституция Пилипа Орлика будет экспонироваться с 16 августа по 14 ноября.

Оригинал латиноязычной Конституции Пилиппа Орлика и булаву гетмана, которые Швеция передала для временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости, размещено в экспозиции выставки в Национальном заповеднике "София Киевская".

Увидеть исторические экспонаты можно будет с 16 августа, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Для меня и команды МКИП было большой честью по поручению Президента участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться о ее экспонировании по случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства. И сегодня огромное счастье и гордость лично присутствовать при ее установке в экспозицию. Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать «Добро пожаловать домой»", - написал Ткаченко в своем телеграмм-канале.

Фото: Телеграмм канал Александра Ткаченко

Министр объяснил, в чем уникальность этого документа.

"Это первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления и в которой вырисовывались государственные границы. В ней уже тогда речь шла о ценности и нерушимости границ Украины и восстановление братства с Крымским государством", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что латиноязычная конституция будет представлена на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства - Гетманщины XVII- XVIII вв." в Софии Киевской. Также на экспозиции еще три старинных предмета того времени. В частности булава гетмана Пилипа Орлика с Городской библиотеки Линчопинга.

Также там будут экспонироваться раритеты, которые хранятся в Украине: мощехранительница - знак Достоинства Главы Украинского Государства или Клейнод Гетмана Ивана Мазепы, и два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.

Оригинал Конституции Филиппа Орлика 10 августа прибыл в Украину впервые за 311 лет. Как сообщила народный депутат Ольга Совгиря, три копии документа, переданы Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования.

Конституция Пилипа Орлика будет экспонироваться с 16 августа по 14 ноября в Софийском соборе. Посмотреть на нее смогут все желающие.