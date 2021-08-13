В параде ко Дню Независимости примут участие военные из Чехии, Польши и Словакии

В параде предполагается участие около 15 стран-партнеров.

В параде ко Дню Независимости примут участие военные из Чехии, Польши и Словакии
Ілюстративне фото
Фото: mil.gov.ua

Чешские, польские и словацкие военные примут участие в параде ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве.

Об этом сообщает Радио Прага.

Как отмечается, из Чешской Республики прибудет около 30 членов почетного караула, Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут также свою военную технику.

Изначально планировалось, что из официальных лиц Чехию на параде в Киеве будет представлять министр обороны Любомир Метнар, но в итоге Чехию на мероприятии будут представлять заместитель министра по вопросам оборонной политики и стратегии Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Как сообщалось, в нынешних торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Прохождение пешей колонны по Крещатику впервые предусматривает одновременное участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров.

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