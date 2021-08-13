Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 40

Учредительный саммит состоится в Киеве 23 августа.

Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 40
Фото: Макс Требухов

Общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы выросло до 40.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы", - цитирует главу МИД агентство Укринформ.

Кулеба напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.

"Поэтому, на самом деле, поддержка Крымской платформы будет еще больше, и я убежден, будет неустанно расти", - акцентировал министр.

Глава украинской дипломатии убежден, что запуск платформы исправит ошибку, когда в первые годы украинской войны с роSSийским агрессором для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации.

Чиновник также отметил запуск официального сайта Крымской платформы.

Сайт содержит следующие основные разделы: Крым до оккупации, Крым в оккупации, Крымская платформа, экспертная сеть Крымской платформы и собственно саммит.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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