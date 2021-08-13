Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 40

Общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы выросло до 40.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы", - цитирует главу МИД агентство Укринформ.

Кулеба напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.

"Поэтому, на самом деле, поддержка Крымской платформы будет еще больше, и я убежден, будет неустанно расти", - акцентировал министр.

Глава украинской дипломатии убежден, что запуск платформы исправит ошибку, когда в первые годы украинской войны с роSSийским агрессором для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации.

Чиновник также отметил запуск официального сайта Крымской платформы.

Сайт содержит следующие основные разделы: Крым до оккупации, Крым в оккупации, Крымская платформа, экспертная сеть Крымской платформы и собственно саммит.