В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист

Решение о депортации суд будет рассматривать сегодня.

Украинские пограничники задержали беженца из Восточного Туркестана, Китай , 24-летнего Йилисена Айеркена, который защищал права уйгуров. Его могут депортировать в Китай , где активиста ждет смертная казнь.

Об этом сообщил координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов.

"Вчера вечером всемирно известная уйгурская правозащитница Райхан Асат (Rayhan Asat), которая является сотрудницей Atlantic Council и президентом Американской тюркской международной ассоциации юристов, обратилась за помощью к украинским юристам, правозащитникам и общественным деятелям", - сообщил Харитонов в фейсбуке.

По словам Харитонова, Йилисен Айеркен (Yilisen Aierken) является казахом по происхождению, однако при этом гражданином КНР родом из Восточного Туркестана (округ Синьцзян).

"Когда активист понял, что дома его ждет смерть, он бежал из-под коммунистической оккупации через Украину - в Словакию (8 августа 2021). К сожалению, словацкие пограничники, продержав Йилисена в изоляторе в течение трех дней, отправили его обратно в Украину", - рассказал Харитонов.

По его словам, Айеркен написал заявление о получении политического убежища в Украине. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Чопе.