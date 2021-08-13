Лукашенко после смены власти собрался контролировать новых политиков

"Мы должны не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы".

?Лукашенко после смены власти собрался контролировать новых политиков
Фото: скрін відео

Александр Лукашенко считает, что нынешняя власть Беларуси должна не просто передать страну новому поколению, но и помочь ему "стать на нужные рельсы".

Об этом он заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает БЕЛТА.

"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб ... Идет новое поколение, оно будет другим. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе их к власти, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства", - сказал Лукашенко.

В цому контексте он напомнил о предложенных изменениях в Конституцию Беларуси.

"Все кричали: "дайте перемен!" Хорошо. Вы тоже хотите изменений - это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж изменения, то их надо делать по закону. А основной закон - это Конституция. Это не я придумал", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что к власти придут другие люди, которые будут строить страну для себя и своих детей.

"Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощными и будем видеть, как мучаются наши дети", - сказал Лукашенко.

Напомним, 11 августа глава Конституционной комиссии и Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич сообщил, что из Конституции предлагается убрать норму о стремлении к нейтралитету. При этом он отметил, что на конституционном уровне предлагается закрепить положение о том, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим. А для защиты суверенитета и территориальной целостности Беларусь будет использовать "коллективную оборону".

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