Суд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн гривен

Доход от жомовой ямы признан необоснованным.

Суд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн гривен
Фото: Александр Ратушняк

Высший антикоррупционный суд решил конфисковать у депутата Верховной Рады Ильи Кивы 1,2 млн гривен дохода, якобы полученного от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", - говорится в сообщении.

Суд признал, что депутат противоправно получил 1 242 236 гривен.

Напомним, в 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками ямы, которую ранее использовал сахарный завод города Заводское, - туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму зачем-то арендовало зарегистрированное во Львове ООО "Компания "Сиквел" с признаками фиктивности.

Расследованием заинтересовались антикоррупционные органы, и в мае 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в ВАКС о взыскании необоснованных активов Кивы в доход государства.

Это первое в истории Украины дело о гражданской конфискации имущества.

Уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника Управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии, где он стал борцом с "фашистами" и "неонацистами", а в последнее время в своих соцсетях начал угрожать свержением действующей власти.

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