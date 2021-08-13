Украинская турфирма организовала туры в оккупированную Абхазию, МИД Грузии отреагировал

Министерство иностранных дел получило от Грузии ноту по поводу организации украинской туристической фирмой туров в оккупированную Абхазию.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

" МИД подтверждает получение ноты Посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию. Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", - отметил он.

Николенко отметил, что МИД считает такую деятельность турфирмы неприемлемой.

"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой. Этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности - правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий", - добавил спикер МИД .

Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально были объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимости" этих регионов не признают.

В прошлом году Украина не признала так называемые президентские выборы, которые состоялись в марте прошлого года в Абхазии.