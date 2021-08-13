Галущенко: цель "Северного потока - 2" - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что целью роSSийского газопровода "Северный поток - 2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию BiznesAlert.

"Наши страны солидарны в оценке, Северный Поток-2 - это геополитический, а не коммерческий проект. Его цель - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе. Уже сейчас Газпром использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке. Если Газпром получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконтрольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС ", - сказал Галущенко.

Он считает, что для противостояния планам "Газпрома" Европа должна добиться открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз , как практически единственный покупатель газа, который экспортирует Газпром. Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал он.

Напомним, что в июне 2021 года глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной Азии.

В 2019 году Украина и РоSSия подписали межправительственный протокол, который предусматривал пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

После достройки газопровода "Северный поток - 2" РоSSия будет иметь необходимую инфраструктуру, чтобы полностью отказаться от транзита газа через Украину.