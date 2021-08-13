Порошенко: если инфляция растет такими темпами, надо индексировать зарплаты и пенсии

Экс-президент ссылается на нормы Конституции и законов.

Порошенко: если инфляция растет такими темпами, надо индексировать зарплаты и пенсии
Фото: eurosolidarity.org

Рост инфляции, которая уже достигает двузначного показателя, должен компенсироваться людям в виде индексации заработных плат и пенсий. Об этом сказал журналистам в Ужгороде экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Посмотрите, что происходит сейчас. Сегодня обнародована статистика Национального банка, инфляция выросла уже более чем на 10%. Но если вы зайдете и посмотрите цены, начиная от масла и заканчивая сахаром, начиная от гречки и заканчивая хлебом, начиная от зерна и кукурузы и заканчивая мясом, вы увидите, что цены выросли от 20 до 70%», - констатирует Порошенко.

«Если цены так растут, то законодательство Украины, Конституция Украины предусматривает, что должны быть индексированы зарплаты и пенсии. Хочу подчеркнуть, что это не повышение зарплаты, это индексация. Если у вас растут цены - у вас растут бюджетные поступления. Если растут бюджетные поступления - они должны быть перераспределены людям», - объясняет Порошенко.

«Вот людям отдать эти деньги они забыли. Напротив, они пытаются сейчас вытянуть деньги из карманов. Это абсолютно бессмысленная, антисоциальная, антинародная политика», - убежден Петр Порошенко.

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