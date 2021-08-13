Полиция задержала руководителя ГПЗКУ при попытке выехать из Украины

Полицейские из Департамента стратегических расследований утром 13 августа задержали в киевском аэропорту "Жуляны" руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - говорится в сообщении.

Топ-менеджера государственной корпорации подозревают в причастности к нанесению ей ущерба на сумму до 57 млн долларов.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата) и собираются избрать меру пресечения.

Напомним, что обязанности главы правления ГПЗКУ с ноября 2020 года исполняет Андрей Власенко.

С 2015 до 2020 года Власенко был депутатом Николаевского областного совета от партии "Батькивщина" и параллельно в 2017-2020 годах возглавлял государственное предприятие "Укрликтравы".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 мле тонн зерновых. В частности суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Корпорация имеет скандальную историю, и Власенко стал уже третьим руководителем, у которого возникли проблемы с законом.

В феврале 2021 года было сообщено о подозрении в растрате 9 млн гривен Саймону Чернявскому.

Также в розыске находится Петр Вовчук. Его обвиняют в нанесении ущерба предприятию на 60 млн долларов, а также получение неправомерной выгоды.