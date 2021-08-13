Одесскую депутата из партии Труханова арестовали по ходатайству НАБУ

Она является владелицей строительной компании, которая ремонтировала Соборную площадь в Николаеве.

Одесскую депутата из партии Труханова арестовали по ходатайству НАБУ
Фото: facebook.com/okrug50

Высший антикоррупционный суд 12 августа арестовал депутата Одесского городского совета по делу о растрате при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до 8 октября. Депутат может выйти на свободу под залог 1,4 млн гривен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает восемь человек, среди которых должностные лица Николаевского городского совета, в завладении бюджетными средствами на сумму 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Главный фигурант - заместитель мэра Николаева Сергей Коренев, которого также арестовали с залогом 3,5 млн гривен. Еще одного фигуранта - должностное лицо Николаевского горсовета Александра Брижатого - арестовали с залогом 953 тысячи гривен.

По версии следствия, чиновники сговорились с директорами частных компаний, чтобы обеспечить победу в тендере на ремонт Соборной площади обществу с ограниченной ответственностью ООО "БВК Пик-строй".

Руководителем и бенефициарным владельцем этой компании является депутат Одесского городского совета Марина Лозовенко из партии "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова.

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