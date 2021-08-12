Министр обороны Литвы: Переписку МИД украли в прошлом году, нынешняя атака была безуспешной

Чиновник связал обе атаки с Россией.

Министр обороны Литвы: Переписку МИД украли в прошлом году, нынешняя атака была безуспешной

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что хакерская атака, о которой сообщалось в среду, была безуспешной, а переписка МИДа была украдена во время взлома в ноябре прошлого года.

Об этом литовский министр сказал в четверг агентству BNS, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы хотим уточнить, что кибернетический взлом был проведен в ноябре прошлого года. Кибератаку также пытались устроить вчера, но она не была успешной", - сказал Анушаускас.

Он связывает этот взлом с Россией.

"Эти активные группировки хакеров, действующих в нашем регионе, которые устраивают кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны со спецслужбами РоSSии", - сказал Анушаускас.

"Я думаю, что да", - ответил он на вопрос, связывает ли он и этот выпад с Россией.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что во время кибератаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка засекреченной информации.

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