МИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию Афганистана

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые продолжают находиться в Афганистане, немедленно покинуть территорию этой страны.

"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Таджикистане по телефону «горячей линии»: +992 900006520, на электронный адрес: emb_tj @ mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.

Накануне радикальное исламистское движение "Талибан" взяло под контроль 150-тысячный город Газни, административный центр одноименной провинции, расположенный примерно в 130 км к юго-западу от столицы Кабула.

Талибан контролирует уже примерно две трети Афганистана, и американская разведка считает, что Кабул может сдаться до конца осени.

Талибы активизировали наступление на фоне выведения сил НАТО и союзников из Афганистана. В последние дни талибы захватили большое количество городов, в том числе стратегически важный Кундуз, в котором длительное время располагалась база контингента бундесвера.