Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе

Он также примет участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.

Польский президент Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а также в праздновании Дня независимости Украины.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве ", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС приобщиться к Крымской платформе новыми санкциями.