Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе
Он также примет участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.
Польский президент Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а также в праздновании Дня независимости Украины.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.
"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве", - говорится в пресс-релизе.
Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС приобщиться к Крымской платформе новыми санкциями.
В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в саммите как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность. Украинский МИД расценил угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический булинг".