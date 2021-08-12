Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе

Он также примет участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.

Президент Польши Дуда примет участие в Крымской платформе
Фото: polskieradio.pl

Польский президент Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а также в праздновании Дня независимости Украины.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС приобщиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в саммите как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность. Украинский МИД расценил угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический булинг".

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