Митрополит Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона

Делегация ПЦУ начала визит на турецкий остров Имврос.

Митрополит Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона
Фото: pomisna.info

12 августа митрополит Киевский и всей Украины Епифаний с сопровождающими лицами начал визит на о. Имврос (Турция) по случаю празднования 60-летия рукоположения Вселенского патриарха Варфоломея во диакона.

Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины.

Отмечается, что сегодня состоится официальная встреча предстоятеля ПЦУ. Также он примет участие в вечернем богослужении.

13 августа утром торжественную литургию по случаю юбилея совершат Вселенский патриарх Варфоломей, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, иерархи - представители Кипрской и Элладской церквей.

Остров Имврос является родиной Патриарха Варфоломея. Здесь в селе Агиос Теодорос он родился 29 февраля 1940 года, а 13 августа 1961-го был рукоположен во диакона.

Напомним, Патриарх Варфоломей в 2019 году дал автокефалию Православной церкви Украины.

28 июля Вселенский патриарх поздравил ПЦУ с годовщиной Крещения Руси-Украины. Варфоломей заверил, что подходит "с большой любовью в сердце ко всей Украине без исключений". Также Вселенский патриарх отметил, что нынешнее празднование годовщины Крещения Руси полно предчувствием личного общения и встречи.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей по приглашению президента Владимира Зеленского прибудет в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости.

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