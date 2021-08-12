ВСП запустил процесс обжалования в Конституционном Суде закона о его очистке

Принятие законопроекта о ВСП является одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

ВСП запустил процесс обжалования в Конституционном Суде закона о его очистке
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

Высший совет правосудия принял решение об обращении в Верховный Суд с просьбой обратиться в Конституционный Суд Украины относительно проверки отдельных положений законов, регулирующих деятельность Совета.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"ВСП убежден, что любые изменения должны происходить с неукоснительным соблюдением требований Конституции Украины. Однако отдельные нормы указанных законов Украины вызывают значительное беспокойство относительно соответствия Конституции Украины, а также выводам Конституционного Суда Украины от 11 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о:

  • положении Закона №1635-IX о создании Этического совета, его полномочиях и возможности привлечения к его деятельности дополнительных экспертов, специалистов международных и иностранных организаций;
  • процедуре формирования первого состава Этического совета, которая предусматривает обязательное участие трех лиц, определенных международными организациями, а также порядке принятия решений;
  • однократном оценивании Этическим советом действующего состава Высшего совета правосудия, а также основаниях и порядке отстранения их от должности.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия. Его поддержали 259 депутатов. Законопроект предусматривает проверку на добродетель членов ВСП - как будущих, так и действующих - Этическим советом, в состав которого войдут международные эксперты.

Если Этический совет установит, что член ВСП не соответствует критериям добропорядочности, он будет отстранен от должности. После чего полномочия такого члена ВСП может подтвердить субъект назначения: съезд судей, адвокатов, прокуроров и юридических вузов, президент или парламент. Если они этого не сделают, член ВСП потеряет должность.

Напомним, что Высший совет правосудия отвечает за назначение, перевод, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение, а также предоставление разрешения на задержание и арест судей. Он также занимается вопросами отправления судьи в отставку и соблюдения им этических норм.

В 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРУ.

Законопроект №5068 предлагает заменить ее Этической комиссией почти с аналогичными полномочиями. Она должна будет проверить добродетель действующих членов ВСП и в будущем проверять кандидатов в члены ВРУ.

Принятие законопроекта о ВСП является одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

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